ليبيا نيوز

كلية التربية بالغريفة تنظم محاضرة توعوية تثقيفية للطلاب .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 سبها  24ديسمبر 2022  (  وال )-  نظم قسم الثقافة والعلاقات الخارجية بكلية التربية بالغريفة بجامعة سبها محاضرة توعوية تثقيفية حول ” خطورة انتشار ظواهر الفساد الاخلاقى والانحراف السلوكى بين طلاب المدارس واضراره على الفرد والمجتمع “.

و يأتي تنظيم المحاضرة  فى اطار الدور الدى تقوم به  الجامعة  فى خدمة المجتمع  واتجاه الاسرة من خلال  الارشاد  وتقديم كل ما يسهم في التنمية المعرفية والثقافية في محيطها .

وتخلل المحاضرة التى القاها وكيل الشؤون العلمية بكلية التربية بالغريفة ” فاطمة محمد    ” التركيز على المخاطر  التي  تستهدف المدجتمع  بمكوانته خاصة لدى الشباب .

واكدت المحاضرة على اهمية   تنظيم مثل هذه المحاضرات  المحاضرات واللقاءات التوعوية بما يسهم  في تجنيب  الشباب صناع المستقبل مخاطر الفساد الاخلاقي   .

  ( وال سبها)

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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