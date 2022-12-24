كلية التربية بالغريفة تنظم محاضرة توعوية تثقيفية للطلاب .

سبها 24ديسمبر 2022 ( وال )- نظم قسم الثقافة والعلاقات الخارجية بكلية التربية بالغريفة بجامعة سبها محاضرة توعوية تثقيفية حول ” خطورة انتشار ظواهر الفساد الاخلاقى والانحراف السلوكى بين طلاب المدارس واضراره على الفرد والمجتمع “.

و يأتي تنظيم المحاضرة فى اطار الدور الدى تقوم به الجامعة فى خدمة المجتمع واتجاه الاسرة من خلال الارشاد وتقديم كل ما يسهم في التنمية المعرفية والثقافية في محيطها .

وتخلل المحاضرة التى القاها وكيل الشؤون العلمية بكلية التربية بالغريفة ” فاطمة محمد ” التركيز على المخاطر التي تستهدف المدجتمع بمكوانته خاصة لدى الشباب .

واكدت المحاضرة على اهمية تنظيم مثل هذه المحاضرات المحاضرات واللقاءات التوعوية بما يسهم في تجنيب الشباب صناع المستقبل مخاطر الفساد الاخلاقي .

( وال سبها)