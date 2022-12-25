بالتزامن من ذكرى الاستقلال.. وكالة الأنباء الليبية تفتتح الغرفة المركزية لتحرير الأخبار

طرابلس 24 ديسمبر 2022 (وال)- احتفلت وكالة الانباء الليبية (وال) مساء اليوم السبت بافتتاح غرفة التحرير المركزية الجديدة، بعد تطويرها وتحديثها بما يواكب التطور الذي تشهده وسائل الاعلام الحديثة ، وذلك بالتزامن من ذكرى الاستقلال .

وأقيم بالمناسبة احتفالا حضره مدير عام وكالة انباء عموم افريقيا الدكتور ” ابوبكر فال ” وعميد كلية الاعلام بجامعة طرابلس الدكتور” خالد غلام ” ومدير ى وكالة الانباء الليبية الأسبقين ” الجليدي اختريش” و ” بشير زعبية ” ومدير إدارة الاعلام الخارجي الأسبق ” جمعة بالخير ” وعدد من رؤساء التحرير والصحفيين والاعلامين بالصحف المؤسسات الإعلامية المحلية إلى جانب مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمحررين والمندوبين وموظفي مختلف الإدارات بالوكالة.

ورحب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية “عبد الباسط أبودية” في كلمة له بالمناسبة بالضيوف الكرام الذي شاركوا في حفل تدشين غرفة التحرير ، موضحا أن هذه الخطوة هي المرحلة الأولى من برنامج خطط تطوير الوكالة في كافة مجالات عملها .

وأكد “أبودية” في كلمته أن وكالة الانباء منبر إعلامي لكل الليبيين يعمل وفق أسس مهنية وملتزم بقيٌم وخدمة أهداف الليبيين وليس لها أي انتماءات.

من جانبه أكد مدير عام وكالة الانباء الليبية “إبراهيم المجبري” أن وكالة الانباء الليبية تعد أقدم وسائل الاعلام الليبية الموجودة الان وقد تأسست عام 1964 ويمتد عمرها إلى قرابة 58 عام خاضت خلاله العديد من التجارب ومرت بالعديد من المحن ولاتزال صامدة أمام كل التيار الذي يحاول ان يسحبها الى الأسفل، وهي كالمارد تنهض من جديد.

وأضاف ” المجبري ” أن تطوير غرفة الاخبار المركزية هو أولى الخطوات نحو التطوير والرقي بهذه الوكالة حيث ستجمع هذه الغرفة كافة الصحفيين المنتمين للوكالة في شرق البلاد وغربها وجنوبها وستكون المصدر الرئيسي للخبر الرسمي والرصين الذي يبحث عن الدقة والحيادية والمصداقية وكذلك السرعة ، موضحا أن هذه الغرفة أنشئت بهذا الطراز الحديث الذي يضاهي كافة غرف الأخبار في كبرى الوكالات والقنوات التليفزيونية الإقليمية والعالمية .

وأكد “المجبري” أن همة وعزيمة الشباب الذين واصلوا العمل ليلا ونهارا لإنجاز هذا المشروع ، وتعاون وتأزر كافة موظفي الوكالة لإنجاح هذا العمل سينعكس خلال الفترة القادمة على خطط تطوير الكادر البشري بالوكالة حيث سيترتب على ذلك خطوات هامة جدا فيما يتعلق بالتدريب والتطوير حتى يكون المحتوى الذي تقدمه الوكالة كما يرغب الجميع.

وأشار المجبري إلى أنه ستكون هناك اتفاقيات خلال الفترة القادمة بين الوكالة وكلية الاعلام بجامعة طرابلس بما يساهم في تطوير الوكالة أنباء حيث ستسعى الوكالة إلى تعيين العشرة الأوائل من خريجي الكلية في هذه الوكالة ليكونوا جزء من الدماء الجديدة التي سيتم ضخها بما يعزز الروح الشابة التي تعول عليها الوكالة في الفترة المقبلة.

وأعتبر مدير عام وكالة أنباء عموم أفريقيا “ابوبكر فال” أن افتتاح غرفة تحرير جديدة ومتطورة خطوة مهمة للصحافة الليبية وأن التحدي الوحيد يكمن في وجود موظفين مهنيين ومتخصصين ومهنيين يملكون الإرادة القوية والتضحية الذي تمثل مفتاح النجاح لوكالة الانباء.

وأكد “فال” على دعم وتضامن كل وكالات الانباء الافريقية لمثل هذه الخطوات باعتبار أن وكالة الانباء الليبية تعكس الروح الأفريقية.

يشار إلى أن افتتاح الغرفة المركزية لتحرير الاخبار بوكالة الأنباء الليبية جاء بالتزامن مع اختتام احتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022.