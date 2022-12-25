ليبيا نيوز

الرئيس السيسي في برقية للمنفي يؤكد دعم مصر حكومةً وشعباً لليبيا .

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 طرابلس 25 ديسمبر 2022 (وال)- تلقى  رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ”  برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

 وأشاد رئيس جمهورية مصر العربية في برقيته، بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً دعم مصر حكومةً وشعباً لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين.

وال..

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وكالة الأنباء الليبية

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