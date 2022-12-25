الرئيس السيسي في برقية للمنفي يؤكد دعم مصر حكومةً وشعباً لليبيا .

طرابلس 25 ديسمبر 2022 (وال)- تلقى رئيس المجلس الرئاسي ” محمد المنفي ” برقية تهنئة من رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ71 لاستقلال ليبيا.

وأشاد رئيس جمهورية مصر العربية في برقيته، بعمق العلاقة الأخوية والتاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين، مؤكداً دعم مصر حكومةً وشعباً لليبيا حتى ينعم الشعب الليبي بالتقدم والازدهار، معرباً عن تطلعه إلى العمل معاً من أجل تقوية العلاقات الثنائية بين بلدينا وترسيخها في جميع المجالات بما يحقق المصالح المشتركة لشعبينا الشقيقين.

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