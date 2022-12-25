النيابة العامة تواصل جهودها الرامية إلى مجابهة الاتجار بالممتلكات الثقافية

البيضاء 25 ديسمبر 2022 ( وال )- تواصل النيابة العامة جهودها الرامية إلى مجابهة الاتجار بالممتلكات الثقافية ، ورد أفعال التعدي على الآثار العقارية .

وذكر مكتب النائب العام أن وكيل النيابة في نطاق دائرة محكمة استئناف البيضاء- تحت إشراف المحامي العام -، اضطلع بمسؤولية التحقق من مشروعية حيازة شخصين لقطع فنية ذات قيمة يصدق عليها مصطلح الأثر المنقول ؛ فاستدل المحقق على أن الآثار المنقولة وضعت في دائرة التعامل غير المشروع تحت باعث الاتجار غير المشروع.

وأوضح المكتب ، أن النيابة العامة انتهت إلى تقديمهما للمحاكمة بحالة حبس احتياطي .