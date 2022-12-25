الجيش الصيني : أجرينا تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان .

بكين 25 ديسمبر 2022م ( وال )- أعلن الجيش الصيني ، اليوم الأحد ، أنه أجرى تدريبات عسكرية حول جزيرة تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي وتسعى للاستقلال عن الصين ، منوها بأن هذه التدريبات تأتي ردا على تصاعد التواطؤ بين واشنطن وتايبيه.

وذكرت مصادر صحفية صينية أن قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني أجرت تدريبات دورية مشتركة حول جزيرة تايوان اليوم الأحد ردا على تصاعد التواطؤ بين الولايات المتحدة وتايوان”.

وكانت وزارة الدفاع التايوانية ، قالت الخميس الماضي ، إن القوات المسلحة للجزيرة رصدت ( 39 ) طائرة وثلاث سفن تابعة للجيش الصيني تقترب من الجزيرة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتصاعد الوضع حول تايوان بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الجزيرة في أوائل أغسطس الماضي.

وأدانت الصين رحلة بيلوسي، التي اعتبرتها بادرة دعم للانفصالية، وبدأت مناورات عسكرية واسعة النطاق بالقرب من الجزيرة.

وتحكم تايوان بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها جزء لا يتجزأ من الصين، في حين تؤكد تايوان، وهي إقليم له حكومتها المنتخبة أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لا تصل إلى حد إعلان الاستقلال .

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