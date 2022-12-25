منظمة أوبك تُشيد بدور ليبيا في توقيع اتفاق 2016

طرابلس 25 ديسمبر 2022 (وال)- قالت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، إن ليبيا ساهمت بجهود كبيرة مع المنظمة لسنوات طويلة وفي أوقات عصيبة للغاية، مع بداية إعلان اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء في سنة 2016، وكذلك خلال انتشار وباء كوفيد 19 في العام 2020.

جاء ذلك في رسالة تهنئة بعثها الأمين العام للمنظمة هيثم الغيص إلى وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، بمناسبة الذكرى الـ (71) لعيد الاستقلال بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

وأشاد الغيص بمداخلات وزير النفط والغاز محمد عون الذي كان يشغل منصب مندوب ليبيا لدى أوبك – ودعمه المستمر خلال المفاوضات التاريخية التي نتج عنها توقيع اتفاقية التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة والدول غير الأعضاء سنة 2016.

في نوفمبر 2016 وقعت 23 دولة مصدرة للنفط، اتفاقًا بما يعرف بـ “أوبك بلس”، بهدف خفض إنتاج النفط لتحسين أسعار النفط في الأسواق. (وال)

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