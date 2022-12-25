السني: ليس أمامنا إلا العمل معًا لتحقيق المصالحة والوئام الوطني حتى تتأسس دولتنا الحديثة

نيويورك 25 ديسمبر 2022 (وال)- أعرب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة طاهر السني، عن فخره بتاريخ ليبيا وبما قام به الأجداد والآباء المؤسسون من نضال لنيل الاستقلال ووضع اللبنة الأولى لبناء دولة ليبيا.

وقال السني – في تغريدة تشرها عبر حسابه بموقع تويتر – بمناسبة الذكرى الـــ (71) للاستقلال “ليس أمامنا اليوم في ذكرى عيد الاستقلال إلا العمل معًا، والتمسك بالأمل للخروج من الأزمة الراهنة، وأن يكون هدفنا المصالحة وتحقيق الوئام الوطني لتأسيس دولة ليبيا الحديثة”. (وال)

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