الأمم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء منع طالبان للنساء من العمل في المنظمات غير الحكومية .

نيويورك 25 ديسمبر 2022م ( وال )- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيريش ” عن عميق قلقه إزاء التقارير التي أفادت بأن حركة طالبان في أفغانستان أصدرت أمرًا بمنع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

وقال الأمين العام في بيان نشره موقع أخبار الأمم المتحدة، إن هذا القرار سيؤدي إلى تقويض عمل العديد من المنظمات العاملة في جميع أنحاء أفغانستان لمساعدة الفئات الأكثر ضعفا ، وخاصة النساء والفتيات.

وأشار إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية، يساعدون أكثر من ( 28 ) مليون أفغاني يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

وحذر الأمين العام من أن الحظر المفروض على عمل النساء مع المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في أفغانستان سيؤدي إلى مزيد من المشقة التي لا توصف لشعب أفغانستان ، مجددًا التأكيد على حقوق جميع النساء في المشاركة في القوة العاملة وبالتالي الإسهام في المصلحة العامة .

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