الاحتفال بتوقيع كتاب (الحيشان) في سبها.

سبها 25 ديسمبر 2022 م (وال) ـ احتفل بمدينة سبها بالتوقيع على الجزء الأول من كتاب ” الحيشان ” وهو ترجمة لشخصيات من فزان وذلك ضمن فعاليات “نور سبها” الثقافية في دورتها الثانية، بحضور لفيف من الأدباء والمهتمين بالشأن الثقافي.

وأوضح الكاتب “عمر الاحيرش الحضيري” في مقدمة كتابه بانه سيجمع مجموعة أخرى من الاجزاء للكتاب تحت مسمى “الحيشان” يعنى بالجوانب السياسية يتناول تاريخ نخبة من الاباء والاجداد المؤسسين من قاد العمل السياسي والقضائي وغيره في أحلك الظروف وخلال فترة عصيبة من الزمن ومهمة في التاريخ من أجل انشاء الدولة وبفضل تضحياتهم وجهودهم ساهموا في ازالة وطرد المحتل الفرنسي والمطالبة بالاستقلال اسوة بغرب البلاد وشرقها.

واضاف الكاتب ان الهدف من اعداد هذا الكتاب احياء ذكرى الاباء والاجداد الذين طالهم الاهمال والنسيان فى ربوع ليبيا عامة وفزان على وجه الخصوص والذين سيذكرهم التاريخ بمساهمتهم في تأسيس ليبيا الجديدة وفى بناء الدولة من العدم وبناء المؤسسات السياسية والتشريعية والتنفيذية والقضائية وكانوا اهلا للمسؤولية التي اوكلت إليهم آنذاك حتى أصبحوا اليوم قدوة للأجيال المتعاقبة.

ويشتمل الكتاب في جزؤه الاول على نبده عن الجمعية الوطنية فزان و نبده تاريخية عن (43) شخصية نضالية متميزة خاضت تلك المرحلة .

سبها (( وال ))..