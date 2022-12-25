تحذيرات من انهيارات ثلجية محتملة في اليابان مع استمرار الموجة الباردة .

طوكيو في 25 ديسمبر 2022م ( وال )- دعت السلطات اليابانية اليوم الأحد، مواطنيها إلى توخي الحذر من الانهيارات الثلجية المحتملة بعدما غطت الثلوج الكثيفة أجزاءً واسعة من شمال اليابان وغربها.

وتوقعت هيئة الأرصاد اليابانية حدوث اضطرابات مرورية بسبب تراكم الثلوج على الطرق ، وحدوث أمواج عالية وانقطاع في التيار الكهربي، وانهيارات ثلجية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية أن منخفض جوي أدى إلى هبوب كتلة هوائية باردة، تسببت في سقوط أمطار كثيفة على هوكايدو إلى منطقة شوجوكو، في أقصى غرب اليابان منذ الخميس الماضي.

وتم تسجيل ثلوج بارتفاع ( 118 ) سنتيمترا في بلدة إنغارو بمحافظة هوكايدو و ( 97 ) سنتيمترا في بلدة أوغوني بمحافظة ياماغاتا.

ومن المتوقع سقوط المزيد من الثلوج في المناطق الجبلية بجزيرة هوكايدوا إلى جزيرة كيوشو، بالجنوب الغربي اليوم، وسط توقعات بتراجعها الاثنين.

وأسفر تساقط الثلوج بشكل كثيف عن وفاة ( 13 ) شخصًا ، وإصابة أكثر من 80 آخرين، وانقطاع الكهرباء عن حوالي عشرة آلاف منزل .

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