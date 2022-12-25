الجامعة العربية تحذر من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية .

القاهرة 25 ديسمبر 2022 م ( وال )- حذرت جامعة الدول العربية من تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء تولي ” نتنياهو ” رئاسة الحكومة الصهيونية ، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والتصدي لمشاريع ومخططات الصهاينة الجديدة التي سيشعل إنفاذها الأوضاع المتردية بتداعياتها وانعكاساتها على الأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره .

جاء ذلك في كلمة الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير ” سعيد أبو علي ” خلال الجلسة الافتتاحية للدورة ” 109 ” لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة المنعقد حاليًا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة .

وطالب السفير ” أبو علي ” القوى الفاعلة بالمجتمع الدولي لإطلاق عملية سلام جادة في إطار زمني محدد تفضي إلى إنهاء الاحتلال الصهيوني ، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .

من جانبه ، أشار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين ” أحمد أبو هولي ” في كلمته ، إلى الأوضاع المأساوية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون نتيجة النقص الشديد في الخدمات التي تقدمها وكالة الغوث الدولية “الأونروا”، بسبب الأزمة المالية، مطالبًا بضرورة رسم سياسات مشتركة للتحرك باتجاه مواجهة التحديات التي تواجه الأونروا واللاجئين معاً ووضع إستراتيجية موحدة متفق عليها لتحديد احتياجات اللاجئين والمشاريع ذات الأولية من رؤيتنا كدول مضيفة.

فيما حث مدير إدارة شؤون فلسطين بوزارة الخارجية المصرية السفير ” أسامة خصر ” في كلمته، المجتمع الدولي لمزيد من العمل من أجل دعم السلطة الفلسطينية وإنهاء الانقسام الفلسطيني القائم، مطالبًا الصهاينة بضرورة عدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب والتي من شأنها تشجيع أعمال العنف والدمار وضرورة تجميد الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس .

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