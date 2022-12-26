انعقاد مؤتمر المفوضية للعام الكشفي 2021/2022 ،تحت شعار ( بعطائنا نعلو ونستمر ) .

طرابلس 25 ديسمبر 2022م ( وال )- عقدت الحركة العامة للكشافة والمرشدات مؤتمر المفوضية للعام الكشفي 2021/2022 ،تحت شعار ” بعطائنا نعلو ونستمر ” وذلك بحضور عدد من القادة الرواد والأب الفاضل والمربي ” مصباح الشريف ” ومفوضي الحلقات وقادة الافواج والقادة المكلفين بالمهام بالأفواج.

وذكرت مصادر الحركة أن المؤتمر الذي عقد امس بطرابلس تم خلاله عرض تقارير الافواج والحلقات وتقرير المفوضية ، والمنهاج السنوي للعام الكشفي 2022/2023 ، ومناقشة بعض الصعوبات والعراقيل التي حالت في العام المنصرم من تنفيذ الخطط المعده بنجاح ووفق المتطلبات الكشفية وامكانية ايجاد حلول لها وتفاديها في المستقبل .

وخلص المؤتمر بعدد من التوصيات سيتم رفعها للقيادة العامة للبدء في سنة كشفية زاخرة بالعطاءات والتحديات والإنجازات الكثيرة .

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