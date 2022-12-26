اجتماع أمني لبحث آليات تنفيذ خطة أمنية بين المكونات الأمنية والعسكرية العاملة بالجفارة .

الجفارة 25 ديسمبر 2022 م ( وال) – عُقد مدير أمن مديرية الجفارة عميد “عبدالناصر الطيف” صباح اليوم الأحد اجتماع أمني موسع ضم رؤساء الأقسام والمراكز والوحدات بالمديرية خصص لمناقشة عدد من المواضيع الأمنية .

و حسب صفحة وزارة الداخلية فقد تركز الاجتماع الذي حضره عقيد “عادل كريم” أمر الكتيبة ( 55 ) وعقيد “خيرى الأحمر” رئيس الحرس البلدي الزهراء على التباحث حول سبل العمل على تنفيذ خطة أمنية شاملة بين المكونات الأمنية والعسكرية العاملة بالمنطقة والمقرر البدء العمل بها بمطلع العام القادم 2023م .

كما قام مدير الأمن عقب زيارته لمقر قوة الإسناد التابعة للكتيبة (55 ) بعقد اجتماع مشترك، تم خلاله الاتفاق على التعاون الأمني المشترك من أجل حفظ الأمن والمجاهرة به داخل منطقة الجفارة.

(وال)