ليبيا نيوز

تحطم مقاتلة هجومية في كوريا الجنوبية .

تم النشر منذُ 30 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

سيول 26 ديسمبر 2022 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحطم طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو من طراز (KA-1) في منطقة “موكجي-ري” شمال شرقي البلاد اليوم الاثنين.

    وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الطائرة سقطت في مقاطعة “هوينج سونج”، والتي تبعد حوالي 140 كيلومترًا شرقي العاصمة سيول، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة في مدينة “وونجو” القريبة ، ونجاة الطيرين اللذين كانا على متنها بسلام .

     ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بمنازل المدنيين، فيما تم نقل الطيارين إلى مستشفى قريب.

.. ( وال ) ..

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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