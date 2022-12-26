تحطم مقاتلة هجومية في كوريا الجنوبية .

سيول 26 ديسمبر 2022 (وال) – أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحطم طائرة هجومية خفيفة تابعة لسلاح الجو من طراز (KA-1) في منطقة “موكجي-ري” شمال شرقي البلاد اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن الطائرة سقطت في مقاطعة “هوينج سونج”، والتي تبعد حوالي 140 كيلومترًا شرقي العاصمة سيول، وذلك بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة في مدينة “وونجو” القريبة ، ونجاة الطيرين اللذين كانا على متنها بسلام .

ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار بمنازل المدنيين، فيما تم نقل الطيارين إلى مستشفى قريب.

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