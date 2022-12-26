طرابلس 26 ديسمبر 2022 م ( وال ) – نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتبارا من اليوم الاثنين .

ملخص : طقس مستقر على اغلب مناطق ليبيا.

– المنطقة من راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر اليوم على سرت، ومن المتوقع ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على المناطق الممتدة من راس اجدير إلى الزاوية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 22)مْ ، .

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين لأخر هذا اليوم على بعض مناطق الساحل والجبل الأخضر، واحتمال ظهور ضباب أثناء الليل وفي الصباح الباكر على الخليج والجبل الأخضر ، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 22)مْ ولاتتجاوز (16)مْ على مرتفعات الجبل الأخضر.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر اليوم على بعض مناطق الجفرة والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (18- 22)مْ، تنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى أقل من (7)مْ.

– الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-21)مْ.

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غروب الشمس هذا اليوم على مدينة طرابلس على الساعة (18:07)

شروق الشمس ليوم الغد الثلاثاء على مدينة طرابلس سيكون على تمام الساعة (08:08)