مؤسسة النفط تصدر دليل انتاج الغاز الطبيعي بين الحقول النفطية والغازية بمنطقة الواحات.

طرابلس 26 ديسمبر 2022 ( وال ) – تستعد المؤسسة الوطنية للنفط هذه الأيام لإصدار دليل تشغيلي لمناولة وتزويد الغاز الطبيعي بحقول محور الزويتينة ضمن خطتها لتذليـل الصعاب وتحسين وتطوير عجلة الإنتاج في قطاع النفط والخام على الوجه الأكمل.

ويأتي هذا الدليل كثمرة عمل فريق فني مكلف تحت إشراف إدارة الإنتاج بالمؤسسة وبمشاركة إدارة الصيانة والمشاريع وعدد من المختصين المكلفين من الشركات النفطية ذات العلاقة بمحور الزويتينة، وهي “الزويتينة، مليته، سرت، الواحة، السرير”.

وضمن هذا السياق عقد فريق العمل المكلف سلسلة من الاجتماعات ، بقاعة “رأس لانوف “بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس.

ويهدف الدليل التشغيلي إلى تنسيق الجهود والأدوار للشركات المشغلة في الحـالات العاديـة والطارئة لمناولة وتزويد الغاز الطبيعي بين الحقول النفطية والغازية بمنطقة الواحات وصولا إلى شبكة الغاز الساحلية.