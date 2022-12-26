تخريج الدفعة ( 30 ) من طلبة اكاديمية الدراسات البحرية بجنزور .

طرابلس 26 ديسمبر 2022 (وال ) – احتفل مساء اليوم الاثنين بمقر اكاديمية الدراسات البحرية بجنزور بتخريج الدفعة 30 من طلبة الاكاديمية وذلك تزامنا مع احتفالات الذكرى ( 71 ) لاستقلال ليبيا .

وحضر حفل التخرج رؤساء الأركان النوعية وأمراء المناطق العسكرية ورؤساء الهيئات ومدراء الإدارات العسكرية وعدد من ضباط وضباط الصف والجنود وأهالي الخريجين.

وتخلل الحفل عرض عسكري اظهر مدى الانضباطية التي يتمتع بها خريجي الدفعة الذين امضوا ثلاثة سنوات دراسية داخل الاكاديمية حيت تم في ختام الحفل تكريم أوائل الخريجين.

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