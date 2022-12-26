منظمة اليونيسكو تفتح باب الترشح لنيل جائزة استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال التعليم لهذا العام .

طرابلس 26 ديسمبر 2022 م ( وال ) – تعلن اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم بأن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ( اليونيسكو ) قد فتحت باب الترشح لنيل جائزة اليونسكو لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم ( جائزة – الملك حمد بن عيسى آل خليفة ) في نسختها لعام 2022 .

ودعت اللجنة الراغبين إلى تقديم ملفات الترشيح في اقرب وقت ممكن بمقر اللجنة وللتواصل يرجى استخدام البريد الالكتروني التالي: ([email protected]) أو بالهاتف (+218213620604/02)

علما بأن اخر موعد لتسليم طلبات الترشح للمنظمة هو يوم 23 من شهر يناير 2023م.

يذكر أن الجائزة تهدف إلى دعم ورعاية المشاريع والمبادرات والأنشطة المعتمدة على الممارسات والاستخدامات المبتكرة لتكنولوجيا المعلومات وتعزيز فرص التعليم والتعلم مدى الحياة للجميع بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وتحقيق جودة التعليم ” .