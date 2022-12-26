الغرفة المركزية لمتابعة مبادرة الإسكان الشبابي تجتمع في طبرق مع اللجان الفرعية -بئر الاشهب-القبة- درنة-مرسى دفنة-البردى.

طبرق 26 ديسمبر 2022 م ( وال ) – عقدت الغرفة المركزية لمتابعة تنفيذ مبادرة حكومة الوحدة الوطنية للإسكان الشبابي والأسر المحتاجة ، اجتماعا ببلدية طبرق مع اللجان الفرعية “طبرق-بئر الاشهب-القبة-درنة-مرسى دفنة-البردى” تم خلاله مناقشة خطوات تنفيذ هذه المبادرة خدمة للشباب في طبرق وما حولها .

وحضر اجتماع الغرفة ، عميد بلدية طبرق وعميد بلدية مرسى دفنة واعضاء مجالس البلديات ورؤساء وحدات الشباب بالبلديات وصندوق تيسير الزواج.

وتناول الاجتماع ما تم تنفيذه في إطار المبادرة والصعوبات التي تواجه سير عمل اللجنة ووضع الحلول لها و التوصيات التي من شأنها المساهمة في إنجاح المهمة لتجهيز وتسليم ملفات المتقدمين لمبادرة الإسكان الشبابي والاسر المحتاجة للغرفة المركزية.