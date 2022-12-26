سفير بنغلاديش لدى ليبيا: نسعى لتوقيع مذكرة تفاهم لتنظيم تنقل الأيدي العاملة بين البلدين

طرابلس 26 ديسمبر 2022 (وال)- أكد السفير البنغلاديشي لدى ليبيا، استعداد بلاده التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارتي العمل في البلدين لتنظيم تنقل الأيدي العاملة عبر الطرق الرسمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، بمناسبة انتهاء فترة عمله كسفير لبلاده في ليبيا.

وأعرب السفير عن شكره وتقديره للمسؤولين في ليبيا، لما لقيه من دعم وتعاون أسهم في نجاح مهام عمله، لافتًا إلى حرص بلاده على تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

من جهته، أشاد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضاء خلال اللقاء، بالجهود التي بذلها السفير البنغلاديشي أثناء فترة عمله في البلاد، أسهمت في تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وزيادة التعاون المشترك في كافة المجالات سيما في المجال العمالي منها. (وال)

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