طرابلس 26 ديسمبر 2022 م ( وال ) – احتفلت وزارة الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية بافتتاح الملعب الرياضي بمنطقة حوض مرزق ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالبنية التحية وانشاء المزيد من الملاعب والقاعات الرياضية .

وحضر احتفالية افتتاح ملعب نادي حج حجيل الرياضي الثقافي الاجتماعي بمرزق وكيلا الوزارة ومدراء ادارات المشروعات وشؤون الرياضة ومكتب الرياضة مرزق ورئيس رابطة أندية الجنوب ولفيف من أعيان منطقة حوض مرزق وعددا من الشخصيات الرياضية واللاعبين القدامى بالمنطقة وشباب الأندية الرياضة في مرزق وما جاورها.

وزود الملعب الجديد بعشب من أرقى أنواع العشب الصناعي تشجيعا للرياضيين ودعما للرياضة .

وجاء افتتاح الملعب ضمن خطة الوزارة لاعادة تهيئة وصيانة البنى التحتية الرياضية في جميع مدن الجنوب ودعم النوادي بكل ما يمكن لكي تضطلع بدورها في تمكين الشباب الرياضي من ممارسة الرياضة.