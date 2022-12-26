الحويج : نتطلع إلى تنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي مع تونس

طرابلس 26 ديسمبر 2022 (وال)- قال وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، إن ليبيا تتطلع إلى تنفيذ استراتيجية مشتركة للأمن الغذائي والدوائي مع تونس.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين بديوان الوزارة في طرابلس مع عددٍ من أصحاب الأعمال والشركات التونسية، للإطلاع على المشاكل والعراقيل التي تواجهها في ليبيا وسُبل حلحلتها.

وشدد الحويج خلال اللقاء على الاتحاد العام للغرف بتنظيم اجتماعات، ولقاءات مع الوزارات والهيئات المعنية بقطاعات المواصلات والإسكان والعمل والطاقة والكهرباء، إضافة إلى صندوق الإنماء تضمّ أصحاب الأعمال من البلدين، وإعداد التوصيات والمقترحات حتى يتم عرضها بإجتماع اللجنة العليا الليبية التونسية المشتركة خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس الحكومة التونسية نجلاء بودن.

وناقش اللقاء – الذي حضره مديري إدارة الشركات ومكتب العلامات التجارية بالوزارة والملحق التجاري بالسفارة التونسية – آلية تعزيز التعاون التجاري بين القطاع الخاص في البلدين، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات والوكالات التجارية التونسية، وأهمية تسجيل العلامات التجارية الخاصة بالشركات والأنشطة التجارية التونسية لدى وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة ليبيا.

وأكد الحاضرين على ضرورة البدء بالبرنامج التنفيذي للاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين لتسهيل معاملات الشركات والتنقل والإقامة لأصحاب الأعمال وإنسياب السلع والخدمات عبر المنافذ، والعمل على تحريك عجلة الاستثمار بقطاعات الطاقة والنفط والإسكان والمواصلات.

وضمّ اللقاء أيضًا رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، وسفير جمهورية تونس لدى ليبيا ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التونسي. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال