اجتماع موسع بديوان المحاسبة حول الشفافية ومتابعة الإنفاق الحكومي.

طرابلس 26 ديسمبر 2022 م(وال)- دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية كخطوة أساسية من خلال تقارير المصرف المركزي ووزارة المالية. مشددا على دور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقد اليوم الاثنين بمقرّ ديوان المحاسبة،وضمّ رئيس المجلس الرئاسي ، والنائب بالمجلس عبد الله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية المكلف محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ المركزي مصطفى المانع.

وحسب منصة حكومتنا فأنه جرى خلال الاجتماع مناقشة مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات.

وأكد المشاركون في الاجتماع على ضرورةَ وجود جداول زمنية للتنفيذ، والتوزيع العادل للمشروعات.