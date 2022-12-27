بالتعاون مع شركة ( GE) الأمريكية : البدء في أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس .

طرابلس 26 ديسمبر 2022 (وال ) – باشرت الشركة العامة للكهرباء في إجراء أعمال العمرة الجسيمة للوحدة الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس .

وقالت الشركة في ايجاز صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك” إن أعمال الصيانة التي تجرى بالتعاون مع مهندسي شركة ( GE) الأمريكية من شأنها المساهمة في دعم الشبكة الكهربائية والرفع من قدرتها الإنتاجية بعد الانتهاء من أعمال العمرة الجسيمة لها .

وأكدت الشركة أن هذه الجهود تأتي في إطار سعي مجلس ادارتها المتواصل لمتابعة وصيانة باقي وحدات التوليد التي تم إيقافها لأسباب فنية.

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