لجنة تنفيذ مبادرة الإقراض تأذن لمصرف الادخار باستقبال ملفات المستهدفين.

طرابلس 26 ديسمبر 2022 (وال ) – خصص الاجتماع الذي عقدته اللجنة العليا لتنفيذ مبادرة رئيس الحكومة بشأن الإقراض بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري لاعتماد مخصصات البلديات في المرحلة الأولى من برنامج الإقراض.

كما ناقش الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس بحضور مدير عام مصرف الادخار والاستثمار العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة الهيئة العمرانية اعتماد القوائم المحالة من البلديات في برنامج توزيع الأراضي السكنية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مباشرة فروع مصرف الادخار ابتداءً من الأحد القادم بالتواصل مع المستهدفين بالمرحلة الأولى والبدء في عقود التنازل فيما يخص الأراضي السكنية.

كما شارك في الاجتماع عدد من مديري الإدارات بوزارة الحكم المحلي والشباب ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ومستشار الرئيس لشؤون الشباب والمجتمع المدني.

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