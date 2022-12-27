محاضرة بمركز بنغازي الطبي حول زيادة معدل حالات الالتهاب التنفسي الفيروسي

بنغازي 27 ديسمبر 2022 ( وال )- ألقيت بمركز بنغازي الطبي أمس الاثنين ، محاضرة عن الزيادة في معدلات الالتهاب التنفسي .

وقال الدكتور ” أحمد الحداد ” استشاري أمراض باطنة وأمراض معدية في قسم الأمراض السارية في مركز بنغازي الطبي ، إن هذه المحاضرة تسلط الضوء على مسببات هذا الفيروس وأنواعه بعد ازياد معدلات الالتهاب التنفسي الفيروسي في هذه الأيام وهذا الشيء ملحوظ .

وأضاف أن من المعروف أن الإنفلونزا الموسمية هذا وقتها ، ولدينا الكوفيد ومتحوراته متواصلة من 2019 إلى الآن ولدينا الفيروس الآخر القديم الجديد الفيروس التنفسي المخولي أو المخبلي وهو عادة يصيب الأطفال أكثر شيء، ولكن حتى هذا المرض لوحظ من خلال الإحصائيات أنه سبب للالتهاب التنفسي في هذه الفترة .

وتابع الدكتور ” الحداد ” أن المستهدفين من هذه المحاضرة من العناصر الطبية والطبية المساعدة وأن هذه الجلسة حتى تمكنهم من التعرف على هذه الحالات وتشخيصها بشكل سريع وعلاجها على وجه السرعة واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة .