الصين تلغي الحجر الصحي الخاص بفيروس كورونا للقادمين من الخارج.

بكين 27 ديسمبر 2022 (وال) – قررت الصين إلغاء جميع إجراءات الحجر الصحي المتعلقة بفيروس كورونا اعتبارًا من 8 يناير المقبل ، ومن بينها متطلبات المسافرين إلى داخل البلاد.

وقالت اللجنة الصحية الوطنية الصينية إنه سيتم خفض مستوى خطر فيروس كورونا ، مما يعني أن المسافرين لن يضطروا بعد الآن إلى الدخول في الحجر الصحي لدى وصولهم.

وأشارت إلى أنه في المستقبل سيتعين على المسافرين قبل المغادرة إلى الصين إظهار دليل على أن اختبارهم لكورونا سلبي ولم يمر عليه أكثر من 48 ساعة، ولن يضطروا إلى الاختبار عند الوصول.

يذكر أنه في الوقت الحالي يتعين على المسافرين قضاء خمسة أيام على الأقل في الحجر الصحي في أحد الفنادق والعزل المنزلي لمدة 3 أيام.

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