اتحاد طلبة جامعة طرابلس ينظم صالون ثقافي تحت عنوان ( أهمية الحرف والصناعات التقليدية ).

طرابلس 27 ديسمبر 2022 ( وال ) – نظم اتحاد طلبة جامعة طرابلس أمس الاثنين ، صالون ثقافي تحت عنوان ( أهمية الحرف والصناعات التقليدية ).

وقال اتحاد الطلبة في منشور له ، إن الصالون تناول نقاش فني بحث تعمق في الصناعات التقليدية واليدوية وأهميتها ودورها في حياة كل شخص ووجودها.

وحضر الصالون الدكتور ” خالد غومة ” رئيس جامعة طرابلس المُكلف ، والاستاذ ” أمجد شختور ” وكيل الشؤون الطلابية بالجامعة ، والدكتور ” إبراهيم المرهاق ” عميد كلية تقنية المعلومات ، الاستاذ ” أحمد أبورقيقة ” رئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس والفنانة الخزّافة ” هادية قانة ” عضو إدارة جهاز المدينة القديمة وعدد من المهتمين بالمجال الحرفي .