اجتماع لجنة تسجيل المبيدات الزراعية بوزارة البيئة .

طرابلس 27 ديسمبر ( وال ) – عقدت لجنة تسجيل المبيدات الزراعية بوزارة البيئة اجتماعا أمس الاثنين بطرابلس ناقشت خلاله وضع آلية لاستلام ملفات التسجيل الخاصة بالشركات الراغبة في تسجيل مبيداتها ضمن القوائم النمطية للمبيدات .

ووضعت اللجنة آلية لاستلام ملفات التسجيل الخاصة بالشركات المنتجة للمبيدات “ووضع آلية لتنفيذ التجارب الحقلية للمبيدات الزراعية لغرض تسجيلها ومراجعة وتحديث قائمة المواد الفعالة والمبيدات التي يمكن قبول ملفاتها لغرض تسجيلها وذلك ضمن خطتها للاهتمام بالبيئة وشؤون البيئة من حيث الحفاظ على الموارد الطبيعية ومكافحة التلوث البيئي