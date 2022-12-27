ندوة حول الثقافة والتوعية المرورية بمدرسة فيض العطاء ببلدية حي الأندلس .

طرابلس 27 ديسمبر 2022 ( وال ) – نظمت إدارة الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بوزارة التربية والتعليم ، ندوة علمية حول الثقافة والتوعية المرورية بالتعاون مع إدارة المرور والتراخيص بوزارة الداخلية .

وتناولت الندوة التي عقدت بمدرسة فيض العطاء ببلدية حي الأندلس تحت شعار “اِستراتيجيات وقائية لحفظ السلامة المرورية في المؤسسات التعليمية” بمراقبة التربية والتعليم حي الأندلس من خلال الشرح والمحاضرات التوعوية سبل الحفاظ على التلاميذ والطلاب من حوادث السير .

و تم التأكيد على أهمية التعليم في إنجاح وتحقيق أهداف السلامة المرورية، ومُعالجة الظواهر السلبية التي تفضي لوقوع الحوادث المرورية وللحد من السلوكيات المرورية الخاطئة بما يكفل الحِفاظ على أرواح الأفراد والاطفال .

وحضر فعاليات الندوة مدير إدارة الخِدمة الاجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالوزارة “نادية البكوش “، ومُراقب التربية والتعليم بالبلدية “محمود الككلي”، ومدير مكتب الخدمة الاِجتماعية والصحة المدرسية والدعم النفسي بالمُراقبة “نسرين غيث”، ومن ادارة المرور والتراخيص بوزارة الداخلية العميد “عبدالحكيم صالح” والمقدم “عبدالسلام الككلي” وأعضاء من جمعية السلامة على الطرق وعدد من مُديري مدارس التعليم الأساسي والثانوي ورياض الأطفال والمرشدين النفسيين والاِختصاصيين الاِجتماعيين بالبلدية.