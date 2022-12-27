الليبية للإغاثة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين تقدمان مساعدات للاجئين بمركز إيواء قنفودة

بنغازي 27 ديسمبر 2022 (وال)- قامت الهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابع للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء، بتوزيع مساعدات على اللاجئين بمركز إيواء قنفودة، شملت المساعدات الطرود العناية الشخصية.

الخطوة جاءت ضمن عمل الهيئة والمفوضية لتقديم المساعدات الإيوائية للمهاجرين المحتجزين واللاجئين بمراكز الاحتجاز المهاجرين، وفي إطار تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة والتعاون بين المفوضية والهيئة وتحديدًا في ملف المهاجرين واللاجئين.

وقال مدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة ومدير مشروع النازحين واللاجئين، إنه تم تقديم المساعدات لعدد “233” مهاجرًا من جنسيات: مصر، تشاد، السودان، بنغلاديش، فلسطين، أثيوبيا، نيجيريا، باكستان، إريتريا، سوريا، لبنان، كردي، جزائر، تونس، اليمن، النيجير، بحضور المسؤول الميداني في المنطقة الشرقية. (وال) هـ ع/ ر ت

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