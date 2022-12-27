نادي الأهلي بنغازي يتعاقد بشكل رسمي مع المدرب التونسي( لسعد الدريدي ) مديرًا فنيًا للفريق الأول .

بنغازي 27 ديسمبر 2022 ( وال ) – أعلن نادي الأهلي بنغازي اليوم الثلاثاء تعاقده بشكل رسمي مع المدرب التونسي ” لسعد الدريدي ” مديرًا فنيًا للفريق الكروي الأول، خلفًا لمواطنه ” شهاب الليلي ” الذي تم فسخ عقده بالتراضي .

ووجهت إدارة النادي ، الشكر إلى المدرب شهاب الليلي الذي أشرف على تدريب الفريق الأول منذ انطلاق بطولة الدوري الليبي ، وحتى ختام مرحلة الذهاب بالبطولة .

وقالت الإدارة إن المدرب الجديد ” لسعد الدريدي ” (45 عاما) سبق أن أشرف بداية الموسم الجاري على أولمبيك خريبكة المغربي، قبل أن يغادره، في نوفمبر الماضي.

ويحتل الأهلي بنغازي صدارة المجموعة الأولى في الدوري، برصيد 16 نقطة، جمعها من 4 انتصارات و4 تعادلات، مقابل خسارة واحدة .