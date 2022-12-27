مجلس الفيدرالية الروسي يقترح نقل مقر الأمم المتحدة إلى دولة آسيوية .

موسكو 27 ديسمبر 2022م ( وال )- اقترح مجلس الفيدرالية الروسي ، نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك بالولايات المتحدة الامريكية إلى دولة منغوليا الاسيوية .

ونقلت وكالة سبوتنك الروسية اليوم عن ” أندريه كليموف ” نائب رئيس المجلس قوله ( أنه يجب نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى مدينة ” أولانباتار ” المنغوليا باعتبارها ليست جزءًا من الكتل العسكرية وتقع وسط أوراسيا، التي يعيش فيها () مليارات من سكان الأرض البالغ عددهم ( 8 ) مليارات نسمة.

وأكد أنه سيكون من الجيد نقل مقر الأمم المتحدة من الولايات المتحدة إلى بلد محايد حقًا ، ولا تسعى جاهدة لتكون هيمنة عالمية”. على سبيل المثال، إلى منغوليا .

وفقًا للسيناتور الروسي ، من أجل الحفاظ على دور وأهمية الأمم المتحدة كمنظمة رئيسية ، “دولية حقًا ، من الضروري تحقيق التوازن بين بريطانيا وفرنسا والقوى الرائدة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية في المشاركة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضاف ( أعتقد أنه يجب أن تكون هناك أماكن لدول مثل البرازيل والهند وجنوب إفريقيا.، كما يجب على الأمين العام للأمم المتحدة ، ألا يكون من دولة تشكل جزءًا من مثل هذه الكتل العسكرية مثل الناتو، ويجب على الأمانة العامة للأمم المتحدة ألا تنحاز لصالح الهياكل المهيمنة مثل مجموعة السبع” .

وكان نائب وزير الخارجية الروسية ” سيرغي فيرشينين ” قد أكد في أكتوبر الماضي أن قضية النقل المحتمل لمقر الأمم المتحدة من نيويورك تتم مناقشتها ضمن إطار العمل، ولا توجد مقترحات.

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