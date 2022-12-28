ليبيا نيوز

مؤتمر المسار الدستوري يشدد على تجاوز الاجسام السياسية القائمة وتحديد موعد قاطع للانتخابات .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 27 ديسمبر 2022 l ( وال ) ــــ   عقد المؤتمر الثاني للمسار الدستوري بمدينة طرابلس اليوم الثلاثاء ، لقاء بمشاركة حشد من المفكرين والاساتذة والمهتمين بالمسار الدستوري

   وصدر عن هذا اللقاء توصيات طالبت بما يلي :

1 ــ تجاوز كل الاجسام السياسية القائمة حالياً التي كانت سبباً في حالة الجمود السياسي والاحتكام للقاعدة الدستورية المـُنبثقة عن مؤتمر المسار الدستوري المنعقد في طرابلس في الثالث من شهر أغسطس 2022 .

    2 ــ تشكيل وفد للتواصل مع رئيس المجلس الرئاسي ونقل مطالبة الداعمين بتبني القاعدة الدستورية التي اصبحث مطلباً شعبياً باعتبارها الطريق الذي يؤسس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية .

     3 ــ التشديد على المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات بتحديد موعد قاطع ونهائي لإجراء الانتخابات وإعلان القوائم النهائية للمترشحين .

4 ــ تشكيل لجان تواصل من مترشحي البرلمان والرئاسي ورؤساء الاحزاب مع بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا .

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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