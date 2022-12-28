أبو الغيط يؤكد للمنفي استعداد الجامعة العربية لدعم ليبيا في اي مسعى لتوحيد كلمة الليبيين.

عن مصدر الخبر
وكالة الأنباء الليبية
قد يعجبــــك أيضـــاً
مؤتمر المسار الدستوري يشدد على تجاوز الاجسام السياسية القائمة وتحديد موعد قاطع للانتخابات .
تم النشر منذُ 53 دقيقة
الإعلان عن إقامة تظاهرة ومعرض صنع في ليبيا في العاصمة النيجرية .
تم النشر منذُ ساعتين
اجتماع موسع بديوان حكومة الوحدة الوطنية لمتابعة إجراءات تنفيذ المشروعات الاستراتيجية .
تم النشر منذُ 3 ساعات
الطيار عامر الجقم في مقر القيادة العامة: “أشكر كل من ساندني وكل من ساند الجيش ال
تم النشر منذُ 3 ساعات
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
أضف تعليقـك