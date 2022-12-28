وزير الإسكان يستعرض مع مصلحة التخطيط العمراني المشاكل الناجمة عن انتشار البناء العشوائي بطرابلس.

طرابلس 27 ديسمبر 2022م (وال) – خصص الاجتماع الذي عقده وزير الاسكان والتعمير” أبوبكر الغاوي ” مع رئيس مصلحة التخطيط العمراني والمدير التنفيذي لشركة التهيئة العمرانية لمناقشة المشاكل الناجمة عن استمرار توقف المخططات العمرانية بطرابلس وانتشار البناء العشوائي.

وأصدر ” الغاوي ” تعليماته لمصلحة التخطيط العمراني وشركة التهيئة العمرانية خلال الاجتماع بالعمل على فتح المخططات العمرانية ضمن خطة (عودة الحياة) المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة ” عبدالحميد الدبيبة ” خصوصًا بمناطق الوادي الشرقي جنوب طرابلس وصولًا إلى منطقة سيدي السائح والمخطط السكني جنوب بلدية تاجوراء.

كما دعا الجهات المعنية إلى اعتماد وفتح هذه المخططات بهذه المناطق الشاسعة التي تعتبر رصيد حضري لمصلحة التخطيط العمراني.

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