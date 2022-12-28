ليبيا نيوز

البدء في تنفيذ صيانة الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس وترهونة .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

    طرابلس 28 ديسمبر 2022 ( وال ) – بدأت شركة “انفتاح” المؤسسة بشراكة ليبية – تركية أمس الثلاثاء ، في تنفيذ صيانة الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة بطول 82 كيلو مترا في مدة 8 أشهر .

         وحضر مراسم تدشين أعمال الصيانة كل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الشهوبي ” ، وعميد بلدية قصر بن غشير ” محمد صكوح ” ومسؤول الشركة المنفذة ومدير الموقع إضافة إلى مسؤولين آخرين.

     وقال وزير المواصلات ” محمد الشهوبي ” في تصريح له ، دشنا اليوم الطريق الممتد من منطقة صلاح الدين إلى مدينة ترهونة بطول 82 كيلوا مترا” والذي يعد شريانا رئيسيا لمدينة طرابلس .

     وأوضح أن ليبيا الآن في مرحلة إعادة الإعمار ، وهناك شركات تركية تنفذ مشروع مطار طرابلس الدولي ومطار سبها وطريق سبها- أوباري، وطريق أم الأرانب- القطرون، وعددا من المشروعات في مدينة مصراتة والمنطقة الغربية .

  

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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