البدء في تنفيذ صيانة الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس وترهونة .

طرابلس 28 ديسمبر 2022 ( وال ) – بدأت شركة “انفتاح” المؤسسة بشراكة ليبية – تركية أمس الثلاثاء ، في تنفيذ صيانة الطريق الرابط بين العاصمة طرابلس ومدينة ترهونة بطول 82 كيلو مترا في مدة 8 أشهر .

وحضر مراسم تدشين أعمال الصيانة كل من وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الشهوبي ” ، وعميد بلدية قصر بن غشير ” محمد صكوح ” ومسؤول الشركة المنفذة ومدير الموقع إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وقال وزير المواصلات ” محمد الشهوبي ” في تصريح له ، دشنا اليوم الطريق الممتد من منطقة صلاح الدين إلى مدينة ترهونة بطول 82 كيلوا مترا” والذي يعد شريانا رئيسيا لمدينة طرابلس .

وأوضح أن ليبيا الآن في مرحلة إعادة الإعمار ، وهناك شركات تركية تنفذ مشروع مطار طرابلس الدولي ومطار سبها وطريق سبها- أوباري، وطريق أم الأرانب- القطرون، وعددا من المشروعات في مدينة مصراتة والمنطقة الغربية .