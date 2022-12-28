أمريكا : ارتفاع ضحايا العاصفة الثلجية إلى 62 شخصا .

نيويورك 28 ديسمبر 2022 (وال) – ارتفعت حصيلة ضحايا الصقيع الشديد والعاصفة الثلجية التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية إلى 62 شخصًا .

وذكرت شبكة “سي بي إس نيوز” الأمريكية أنه “كان من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الشمال الشرقي والغرب الأوسط بعد أيام من الطقس المتجمد من “عاصفة القرن” التي أسفرت عن 62 حالة وفاة على الأقل”.

يشار إلى أنه تم العثور على أكثر من نصف القتلى في مقاطعة إري بنيويورك، حيث تقع مدينة بوفالو، والتي تلقت إحدى أشد ضربات الإعصار.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في وقت سابق حالة الطوارئ بسبب العاصفة الثلجية في ولاية نيويورك.

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