قرار بوتين بشأن تحديد الغرب سعر نفط بلاده يرفع سعر برميل النفط .

نيويورك 28 ديسمبر 2022 م (وال) ـــــ صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء مع تفاؤل الأسواق بخصوص تعافي الطلب على الوقود في الوقت الذي تتواصل جهود الصين لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا “كوفيد- 19”

ووأفادت برقيات وكالات الأنباء من داخل سوق الأوراق المالية “بورصة” نيويورك انه بحلول الساعات الأولى حسب التوقيت العالمي زادت قيمة العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير 31 سنتا أو 0.4 بالمائة إلى 84.64 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمائة إلى 79.75 دولار للبرميل. وفي ظل معنويات التفاؤل التي تسيطر على السوق سجل الخامان أعلى مستوياتهما الأسبوعية في ثلاثة أسابيع أمس الثلاثاء

وتأتي آمال تعافي الطلب على الوقود في الصين مع تحرك ثاني أكبر اقتصاد عالمي نحو إعادة فتح الحدود في الشهر المقبل بعد ثلاثة أعوام من القيود الصارمة على الانتقالات والأنشطة التجارية لمواجهة تفشي جائحة كورونا .

كما تلقت الأسعار دعما من أنباء أشارت إلى أن روسيا تسعى لحظر مبيعات النفط بدءا من أول فبراير للبلدان التي التزمت بالحد الأقصى لأسعار النفط الروسي الذي حددته مجموعة السبع الكبرى في الخامس من ديسمبر الحالي، وذلك وفقا لمرسوم أصدره الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” .

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