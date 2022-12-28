شركة الكهرباء تقوم باستكمال خط نقل الطاقة ( التبه / بئر الاسطى ميلاد ) جهد 400 ك. ف.

طرابلس 28 ديسمبر 2022 ( وال ) – تواصل الشركة العامة للكهرباء جهودها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية وللمحافظة عليها والخدمات التي تقدمها للمواطن الكريم .

وقامت الشركة باستكمال خط نقل الطاقة ( التبه / بئر الاسطى ميلاد ) جهد 400 ك.ف الواصل بمحطتي التبة وبئر الاسطى ميلاد الذي نفذته شركة مصراته الغد تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل .

ويأتي هذا العمل ضمن أهم استراتيجيات مجلس إدارة الشركة باعتباره أحد الخطوط المهمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتخفيف الاحمال على الخطوط السابقة .

كما تم بمجهودات متواصلة من الكوادر الفنية إعادة تفعيل معايرة منظومة التبريد بمحول القدرة بالوحدة الأولى بمحطة الخليج للكهرباء بسرت .