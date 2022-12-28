ليبيا نيوز

شركة الكهرباء تقوم باستكمال خط نقل الطاقة ( التبه / بئر الاسطى ميلاد ) جهد 400 ك. ف.

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 28 ديسمبر 2022 ( وال ) – تواصل الشركة  العامة للكهرباء جهودها لتحسين أداء الشبكة الكهربائية  وللمحافظة عليها والخدمات التي تقدمها للمواطن الكريم .

      وقامت الشركة باستكمال خط نقل الطاقة ( التبه / بئر الاسطى ميلاد ) جهد 400 ك.ف الواصل بمحطتي التبة وبئر الاسطى ميلاد الذي نفذته شركة مصراته الغد تحت إشراف ومتابعة الإدارة العامة لمشروعات النقل .

    ويأتي هذا العمل ضمن أهم استراتيجيات مجلس إدارة الشركة باعتباره أحد الخطوط المهمة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتخفيف الاحمال على الخطوط السابقة .

 كما تم بمجهودات متواصلة من الكوادر الفنية إعادة تفعيل معايرة منظومة التبريد بمحول القدرة بالوحدة الأولى بمحطة الخليج للكهرباء بسرت .

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وكالة الأنباء الليبية

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