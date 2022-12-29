ليبيا نيوز

انطلاق بطولة ليبيا للرفع الأثقال للبراعم والشباب والناشئين والكبار بطرابلس .

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

 

طرابلس 28 ديسمبر 2022م ( وال )- تنطلق غذاً الخميس بقاعه 17فبراير بطرابلس بطولة ليبيا للرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار بمشاركة ( 153) رياضي يمثلون ( 15) ناديا .

  وأفادت مصادر الاتحاد الليبي لرفع الأثقال أن  هذه البطولة التي تتواصل إلى يوم السبت القادم تشارك فيها اندية (السويحلي ، الشموع ، التحدي طمينه ، وسعايه ابديري ، اتحاد الشرطه ، ابوسليم ، نجوم قرقارش ، الظهره ، الشباب الوحدوي ، بدر الجغبوب ، الأندلس امساعد ، الصقور طبرق ، الأخضر ، الهلال طبرق ، الاتحاد العسكري) .  

   وأوضحت المصادر أن ( 48 ) رياضي يشاركون في فئه البراعم و ( 61 ) في فئة الشباب و ( 51 ) في فئة الناشئين و ( 51 ) في فئة الكبار  .

     …( وال )…

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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