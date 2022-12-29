انطلاق بطولة ليبيا للرفع الأثقال للبراعم والشباب والناشئين والكبار بطرابلس .

طرابلس 28 ديسمبر 2022م ( وال )- تنطلق غذاً الخميس بقاعه 17فبراير بطرابلس بطولة ليبيا للرفع الأثقال لفئات البراعم والشباب والناشئين والكبار بمشاركة ( 153) رياضي يمثلون ( 15) ناديا .

وأفادت مصادر الاتحاد الليبي لرفع الأثقال أن هذه البطولة التي تتواصل إلى يوم السبت القادم تشارك فيها اندية (السويحلي ، الشموع ، التحدي طمينه ، وسعايه ابديري ، اتحاد الشرطه ، ابوسليم ، نجوم قرقارش ، الظهره ، الشباب الوحدوي ، بدر الجغبوب ، الأندلس امساعد ، الصقور طبرق ، الأخضر ، الهلال طبرق ، الاتحاد العسكري) .

وأوضحت المصادر أن ( 48 ) رياضي يشاركون في فئه البراعم و ( 61 ) في فئة الشباب و ( 51 ) في فئة الناشئين و ( 51 ) في فئة الكبار .

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