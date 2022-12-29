ليبيا نيوز

( المقريف ) يلتقي بمُعلِّمي مدرسة ( جابر بن حيان ) بمُراقبة التّربية والتّعليم تاجوراء .

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا

 طرابلس 28 ديسمبر 2022م ( وال ) – التقى وَزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية ” موسى المقريف ” اليوم الاربعاء بطرابلس مُعلِّمي مدرسة “جابر بن حيان” بمُراقبة التّربية والتّعليم تاجوراء  .

   وذكرت مصادر الوزارة أن اللقاء ناقش سَير العملية التّعليمية وعَرض وضع المدرسة بعد تعرّضها لحَريق الأسبوع الماضي أتلف عدد من مُحتوياتها    .

     وأكَّد ” المقريف” خلال القاء بأنه سَيتم إحالة ملف المدرسة إلى مصلحة المرافق التّعليمية ؛ لإجراء الصيانة العاجلة لها.

     ويبلغ عَدد طلاب المدرسة ( 2000 ) طالب وطالبة مُقسمين على فترتين صباحية ومسَائية ، فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التّدريس ( 200 ) مُعلّم ومعلمة.

    …( وال )…

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وكالة الأنباء الليبية

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