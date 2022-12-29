( المقريف ) يلتقي بمُعلِّمي مدرسة ( جابر بن حيان ) بمُراقبة التّربية والتّعليم تاجوراء .

وِزَارَةُ التَّرْبِيَةِ والتَّعْلِيم – ليبيا

طرابلس 28 ديسمبر 2022م ( وال ) – التقى وَزِير التّربية والتّعليم بحكومة الوحدة الوطنية ” موسى المقريف ” اليوم الاربعاء بطرابلس مُعلِّمي مدرسة “جابر بن حيان” بمُراقبة التّربية والتّعليم تاجوراء .

وذكرت مصادر الوزارة أن اللقاء ناقش سَير العملية التّعليمية وعَرض وضع المدرسة بعد تعرّضها لحَريق الأسبوع الماضي أتلف عدد من مُحتوياتها .

وأكَّد ” المقريف” خلال القاء بأنه سَيتم إحالة ملف المدرسة إلى مصلحة المرافق التّعليمية ؛ لإجراء الصيانة العاجلة لها.

ويبلغ عَدد طلاب المدرسة ( 2000 ) طالب وطالبة مُقسمين على فترتين صباحية ومسَائية ، فيما يبلغ عدد أعضاء هيئة التّدريس ( 200 ) مُعلّم ومعلمة.

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