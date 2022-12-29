النائب بالرئاسي ( اللافي) يلتقي ممثلي جمعية أسر شهداء بركان الغضب.

طرابلس 28 ديسمبر 2022 م (وال) – طالب ممثلو جمعية اسر شهداء بركان الغضب بضرورة اهتمام الجهات ذات العلاقة باسر وأهالي الشهداء والجرحى من المدنيين لضمان حقوقهم، واستكمال علاجهم بالداخل والخارج.

جاء ذلك خلال لقائهم بطرابلس صباح اليوم الاربعاء بالنائب بالمجلس الرئاسي ” عبد الله اللافي ” لبحت اخر مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة والجهود التي تبذل لتحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا…

أكد ” اللافي ” خلال اللقاء على أهمية مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي، والخطوات التي اتخذها بالخصوص من أجل استقرار ليبيا، مستعرضا في هذا السياق تجارب الدول التي سبقت ليبيا في هذا المجال، وكيفية الاستفادة منها لضمان نجاح مشروع المصالحة الذي يمهد الطريق لإجراء الاستحقاق الانتخابي التي يتطلع له الليبيين.

ورحب ممثلي الجمعية بمشروع المصالحة الوطنية الذي يقود ليبيا إلى الاستقرار، وأكدوا دعمهم له، والمساهمة في نجاحه.

(وال)