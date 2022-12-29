 رئيس الكونغو برازافيل يبحث في واشنطن مع وفد ليبي سبل الحوار ، والمصالحة الوطنية .

برازافيل 28 ديسمبر 2022 م (وال) ـــــ أكد رئيس جمهورية الكونغو برازافيل “دينيس ساس نيغوسو” أنه بحث على هامش القمة الأمريكية الأفريقية التي عقدت بالعاصمة الأمريكية “واشنطن” خلال الاسبوعين الماضيين مع مسئولين ليبيين التقاهم هناك سبل اقامة حوار ومصالحة وطنية بين الفرقاء الليبيين لما لذلك من تهيئة الفرص في سياق محاربة الأرهاب في شمال القارة الافريقية .

وأوضح موقع رئاسة جمهورية “الكونغو برازافيل” عبر شبكة المعلومات الدولية ان لقاء الرئيس “نغوسي” ان لقاءه مع المسئولين الليبيين تم بصفته رئيسا للجنة رفيعة المستوى المنبثقة عن الاتحاد الأفريقي حول ليبيا . وأن الكونغو تلعب دورها كقوة دافعة في المجال الدولي .

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