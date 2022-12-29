الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا يومي الخميس والجمعة.

طرابلس 29ديسمبر2022 ( وال )- نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية ، حالة الطقس المتوقعة على ليبيا يومي الخميس والجمعة حيث تبقى الأجواء مستقرة على أغلب المناطق .

– راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل والصباح الباكر ليوم الغد على المناطق من مصراتة حتى سرت والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (17- 22)مْ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم السبت .

– الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد وتكون الفرصة يوم السبت لسقوط أمطار متفرقة، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد على أغلب المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (16- 21)مْ ، وتتراجع تدريجياً بدايةً من يوم الغد.

– الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (18- 20)مْ.

– الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18-21)مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس هذا اليوم الساعة (18:08) ، وشروق الشمس ليوم الغد الساعة (08:09)