تونس : إضراب في قطاع النقل يومي 25 و26 يناير.

تونس 29 ديسمبر 2022 (وال) – قررت الجامعة العامة للنقل التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في اضراب عام لقطاع النقل البري والبحري والجوي يومي 25 و26 يناير ، للمطالبة بانقاذ القطاع من الوضعية المزرية التي يتخبط فيها.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء عن الكاتب العام للجامعة العامة للنقل “وجيه الزيدي” قوله ” إن الجامعة قررت تنفيذ اضراب ليومين في قطاع النقل البري والبحري والجوي للمطالبة بتنفيذ المطالب التي تقدمت بها للحكومة والتي تتعلق بتمتيع موظفي النقل بمنحة متابعة الخدمات والسلامة بالقطاع بالإضافة إلى ضبط النظام الأساسي الخاص بمراقبي النقل البري وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين وزارة النقل ورئاسة الحكومة والنقابة والتي لم يقع تنفيذها منذ أكثر من سنتين.

وأشار “الزيدي” أن جل المؤسسات العمومية للنقل ، وخاصة منها الخطوط الجوية التونسية والشركات الجهوية للنقل العمومي والشركة التونسية للملاحة، تشهد وضعية مزرية وكارثية.

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