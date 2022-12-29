الطقس ; الأجواء مستقرة على اغلب مناطق ليبيا.

طرابلس 29 ديسمبر2022 ( وال ) – نشرالمـركز الوطني للأرصـاد الجويـة نشرة عن الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من اليوم الخميس وخلال اليومين القادمين.

وتعرف هذه الفترة من السنة في الموروث الشعبي (الليالي البيض)

وجاء في النشرة : لا تغير في حالة الطقس حيث تبقى الأجواء مستقرة على اغلب مناطق ليبيا ، ودرجات الحرارة نهاراً تتراوح ما بين (17–22)مْ، وتبقى منخفضة أثناء الليل والصباح الباكر خاصة على المناطق الجنوبية والصحراوية والمرتفعات الجبلية،

ومن المتوقع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر ليوم الغد الجمعة على المناطق الممتدة من (مصراتة حتى سرت) ومناطق الشمال الشرقي.

وتتكاثر السحب مساء يوم الغد الجمعة على درنة وأقصى الساحل الشرقي مع احتمال سقوط زخات خفيفة من المطر وفرصة سقوط الأمطار أفضل بدايةً من يوم السبت على مناطق الشمال الشرقي.