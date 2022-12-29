كوريا الجنوبية تجري تدريبات لمواجهة المسيرات الكورية الشمالية.

سيول 29 ديسمبر 2022 (وال) – يجري الجيش الكوري الجنوبي اليوم الخميس تدريبات لتعزيز الدفاع ضد الطائرات المسيرة من قبل كوريا الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن التدريبات تأتي بعد أن فشل الجيش في إسقاط 5 طائرات مسيرة كورية شمالية انتهكت المجال الجوي لكوريا الجنوبية يوم الاثنين الماضي.

وأضافت أنه من المتوقع أن يركز الجيش على تعبئة مروحياته وطائرات القوات الجوية وأجهزة الكشف من أجل عملية متكاملة تعتمد على سيناريوهات تسلل عبر الحدود من قبل الطائرات المسيرة الكورية الشمالية.

وقالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تخطط لإنفاق 560 مليار وون (441 مليون دولار أمريكي) على مدى السنوات الخمس المقبلة لمجموعة من المشاريع المضادة للطائرات المسيرة، بما في ذلك نشر نظام أسلحة الليزر.

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