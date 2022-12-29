مدرسة علي النفاتي تحي اليوم العالمي للغة العربية.

تاجوراء 29 ديسمبر 2022 م ( وال ) – أحيت مدرسة علي النفاتي بتاجوراء اليوم العالمي للغة العربية بتنظيم ندوة حوارية حضرها حشد من المدرسين والمختصين والمهتمين بهذا المجال .

وحضر الندوة مراقب التربية و التعليم تاجوراء “سمير بالأشهر” وعدد من اعضاء المجلس البلدي تاجوراء ومدير مكتب النشاط المدرسي “خيري حسن” ورئيس وحدة النشاط الثقافي بمكتب النشاط المدرسي “آمنة القويضي” ورئيس وحدة التفتيش التربوي تاجوراء “لطفي الطشاني”و نقابة معلمي تاجوراء ولفيف من المفتشين التربويين ومعلمي اللغة العربية وأمناء المكتبات المدرسية.

وتم خلال فعاليات الندوة الحوارية التي نظمها وأشرف عليها مكتب النشاط المدرسي تحت عنوان (النهوض باللغة العربية و مواجهة تحدياتها)، تقديم محاضرة عن اهمية اللغة العربية ودورها الهام .

وتم بالمناسبة افتتاح معرض مدرسي للخط العربي تم من خلاله عرض العديد من الأعمال الفنية التي تبرز مدى تنوع وثراء اللغة العربية بين سائر اللغات.