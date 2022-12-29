اللجنة المركزية لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي تتابع مع بلدية زويتينة – سلطان سبل تنفيذ المبادرة.

الزويتينة 29 ديسمبر 2022 م ( وال ) – عقدت اللجنة المركزية لتنفيذ مبادرة الإسكان الشبابي والأسر المحتاجة اجتماعا يوم أمس ببلدية زويتينة – سلطان تابعت خلاله خطوات تنفيذ المبادرة في نطاق البلدية خدمة للشباب في المدينة .

وناقشت اللجنة المركزية خلال اجتماعها مع اللجنة الفرعية بحضور عميد بلدية زويتينة سلطان “شعيب الساعدي ” ومدير فرع الهلال النفطي لوزارة الشباب و نائب رئيس المجلس البلدي واعضاء المجلس البلدي ومدير وحدة الشباب بالبلدية والمكلف بوكالة الجهود التطوعية للشباب ، الاجراءات التي اتخذتها اللجنة الفرعية من خلال التسجيل واستلام الملفات ومطابقتها لدى مصرف الإدخار والاسثثمار العقارى وكذلك صندوق دعم الزواج والتعرف على الصعوبات التى واجهت تنفيد المبادرة وكيفية معالجتها والتوصيات التى من شأنها أن تساهم في انجاح عمل اللجنة الفرعية.